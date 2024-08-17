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Сегодня, 08:04

Точилин — о переходе Писарского в «Сочи»: «Его пригласили для повышения уровня конкуренции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход в клуб нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на правах аренды.

«На сегодняшний момент «Сочи» располагал одним нападающим, Гуарирапой, который, в отличие от прошлого сезона, не блещет результативностью. Так что Писарского пригласили, в первую очередь, для повышения уровня конкуренции и усиления атакующих действий. С забитыми мячами у «Сочи» есть проблемы.

В этой хорошей конкуренции Писарский как раз должен получить игровую практику. Но тот же Гуарирапа ему просто так не отдаст свое место в стартовом составе. Я думаю, обе стороны могут выиграть от этого. Ну а дальше посмотрим, насколько это окажется продуктивным», — приводит слова Точилина Vprognoze.ru.

Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Точилин
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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