Александр Волнушкин объявил об уходе с поста президента «Торпедо»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин покинул клуб.

Об этом 46-летний функционер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил свое столетие.

К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров первой лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия черно-белых в турнире составляет уже 26 матчей! Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга», — написал Волнушкин.

Волнушкин занимал пост президента «Торпедо» с января этого года. После 21 тура команда с 43 очками занимает второе место в Мелбет-Первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 балла.