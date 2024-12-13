Александр Волнушкин объявил об уходе с поста президента «Торпедо»

Сегодня, 17:12
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин покинул клуб.
Об этом 46-летний функционер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил свое столетие.
К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров первой лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия черно-белых в турнире составляет уже 26 матчей! Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга», — написал Волнушкин.
Волнушкин занимал пост президента «Торпедо» с января этого года. После 21 тура команда с 43 очками занимает второе место в Мелбет-Первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 балла.