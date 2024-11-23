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Сегодня, 23:00

Александр Волнушкин: «Кононов — фундаментальный тренер, в «Торпедо» им довольны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера клуба.

«У нас задача играть в РПЛ, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей. Олег Георгиевич — фундаментальный тренер. Он ставит, прежде всего, игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала», — приводит слова Волнушкина «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 19 матчах.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин

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