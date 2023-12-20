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Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: «Сложно сказать, довольны мы им или нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов высказался о голкипере команды Станиславе Черчесове-младшем, сыне бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре. Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждет своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем», — приводит слова Зотова Sport24.

29-летний Черчесов перешел в «Арсенал» в сентябре этого года из второй команды «Химок». Он пока не сыграл за тульский клуб ни одного матча.

Источник: Sport24
Станислав Черчесов
ФК Арсенал (Тула)
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