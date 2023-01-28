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Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Юрия Уткульбаева на пост главного тренера казанского клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
«Не знаю, какие у «Рубина» задачи, но если у команды они серьезные, то назначение Уткульбаева не очень логичное, — цитирует Попова «РБ Спорт». — Он квалифицированный тренер, но никаких результатов у него не было в карьере. Допускаю ли, что «Рубин» с Уткульбаевым не выйдет в РПЛ по итогам этого сезона? Многие так считают. Сейчас в клубе все меняется. Если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона, все могут списать на перестройку».
После 20 туров в первой лиге «Рубин» занимает третье место, набрав 37 очков за 20 матчей.
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