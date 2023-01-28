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Сегодня, 18:35

Алексей Попов — о назначении Уткульбаева : «Если «Рубин» не выйдет в РПЛ, то все могут списать на перестройку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал назначение Юрия Уткульбаева на пост главного тренера казанского клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Не знаю, какие у «Рубина» задачи, но если у команды они серьезные, то назначение Уткульбаева не очень логичное, — цитирует Попова «РБ Спорт». — Он квалифицированный тренер, но никаких результатов у него не было в карьере. Допускаю ли, что «Рубин» с Уткульбаевым не выйдет в РПЛ по итогам этого сезона? Многие так считают. Сейчас в клубе все меняется. Если «Рубин» не выйдет в РПЛ по итогам нынешнего сезона, все могут списать на перестройку».

После 20 туров в первой лиге «Рубин» занимает третье место, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
Юрий Уткульбаев
0
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Уткульбаев утвержден на посту главного тренера «Рубина»