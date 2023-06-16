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Сегодня, 13:54

Алексей Попов заявил, что «Рубину» нужно усилить все позиции

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов считает, что казанцам необходимо хорошо поработать летом на трансферном рынке. Он считает, что команде нужно повышать качество игры.

«Нужно ориентироваться на состав, который есть, и усиливать все позиции новыми мастерами, для конкуренции и повышения качества командной игры, лидеры есть, но интенсивность в РПЛ выше, как и более высокая скорость мышления игроков», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

По итогам минувшего сезона в Первой лиги «Рубин» вышел в чемпионат России.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-schitaet-chto-rubinu-nuzhno-usilit-vse-pozitsii
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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