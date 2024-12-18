Сафонов: «Тренер и «Балтика» рассчитывают на Бозова»

Агент Алексей Сафонов рассказал, почему защитник Никита Бозов так мало играл за «Балтику» в этом сезоне.

«У Никиты была неприятная травма, именно по этой причину он практически не играл. Сейчас уже все хорошо, он полностью восстановился. Тренер и клуб на него рассчитывают. Зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», все нормально. Никаких проблем нет», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

19-летний воспитанник московского «Спартака» в этом сезоне сыграл всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 38 минут.