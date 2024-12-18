Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 05:18

Сафонов: «Тренер и «Балтика» рассчитывают на Бозова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов рассказал, почему защитник Никита Бозов так мало играл за «Балтику» в этом сезоне.

«У Никиты была неприятная травма, именно по этой причину он практически не играл. Сейчас уже все хорошо, он полностью восстановился. Тренер и клуб на него рассчитывают. Зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», все нормально. Никаких проблем нет», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

19-летний воспитанник московского «Спартака» в этом сезоне сыграл всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 38 минут.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
Алексей Сафонов
Читайте также
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Сегодня
Вчера
Неделя