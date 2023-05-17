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17 мая, 15:58

Агент Сафонов — о жалобе по поводу его слов в адрес тренера «Шинника»: «Не собираюсь оправдываться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что «Шинник» подал на него обращение в ФНЛ и РФС за то, что он назвал тренера ярославцев «клоуном».

«Я считаю, что клоуном, кроме вратаря, была вся команда. Я не называл его клоуном, нигде не называл фамилию тренера. Я ж не обматерил их. Но когда команда забивает в свои ворота, а потом на всю страну показывают, как команда почти забивает себе второй, возникают свои эмоции. Кто-то написал, что надо меня наказать, да ради бога. Я приду, расскажу свою позицию. Я за чистый футбол», — сказал Сафонов «СЭ».

Агент также сказал, что всю жизнь любил Олега Попова, застал его карьеру. В его понимании, клоун — смешной человек, который вызывает улыбку и несет добро.

«Ну хотят подавать, пусть подают. Мне даже приятно, что будет рассуждать комиссия по этике, а не комиссия по договорным играм. Не понимаю, что команда, которая забивает себе первый гол и чуть не забила второй, имеет ко мне какие-то претензии. Просто они меня повеселили этими моментами. Ко мне какие вопросы? Если на заборе написано «хрен», не верь глазам своим. Я даже не собираюсь оправдываться. Хотя, если у нас в футболе самая большая проблема, что я высказался и назвал кого-то клоуном, я готов прийти в комиссию по этике. В свое время у Раневской была цитата: «Отпускайте всех идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать». Я ее уважаю, она была великой актрисой. Думаю, на нее можно до сих пор ссылаться», — добавил Сафонов.

Первая лига
ФК Шинник
Алексей Сафонов
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