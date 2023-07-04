Спортдиректор «Родины» Зинин: «Мы предложим вратарю 2DROTS Сычеву вернуться на просмотр»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, будет ли московский клуб дальше просматривать голкипера 2DROTS Дмитрия Сычева.

«В «Родине» топовый тренер вратарей — Алексей Антонюк. Он работал с большим количеством голкиперов, которые потом стали футболистами сборной разных возрастов. Это Крицюк, Сафонов, Агкацев, Адамов. Антонюк — сильный специалист, ему нужно больше времени, чтобы разобраться в Сычеве. Первое впечатление о Дмитрии хорошее, школа у него есть в профессиональном плане. Есть у него свои ограничения, нужно понять, насколько они у него существенны. Нам было некорректно удерживать Диму дальше на сборах. У него был полуфинал с 2DROTS в Казани, потом финал с «Родиной Медиа». Мы посчитали, что будет некорректно перед таким матчем опять его дергать к нам на сборы к первой команде. Сейчас мы ему предложим вернуться на просмотр», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Он также отметил, что за одну тренировку невозможно протестировать вратаря в полной мере.

«Там десятки аспектов игры голкипера. И это тестирование в рамках тренировочного режима занимает около недели. Сычев — очень классный парень, позитивный, живой как вратарь. У него есть чутье и реакция, с помощью этих двух качеств он и играет. Поэтому надо понять, достаточно ли этих двух качеств, чтобы выступать на более высоком уровне», — добавил Зинин.

В минувшем сезоне «Родина» заняла пятую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 50 очков.