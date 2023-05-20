Алексич рассказал, как махачкалинскому «Динамо» удалось подписать двух легионеров

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич рассказал, как клуб зимой подписал сербского защитника Владимира Ковачевича и боснийского нападающего Нардина Мулахусейновича.

«Сложность была и в том, что зимой у многих игроков есть действующие контракты. И финансы тоже под вопросом – мы же не располагаем большими ресурсами, чтобы подписать любых игроков. Поэтому мы искали свободных игроков, которые могли бы нас усилить.

Так получилось, что Нардин Мулахусейнович, который в 24 года уже поиграл за «Сараево», был лучшим бомбардиром словенского «Копера», играл за «Марибор» и «Мура», оказался свободным. Долго с ним разговаривали, но в итоге он к нам пришел.

Похожая ситуация была с Владимиром Ковачевичем. 30 лет, неплохая карьера. Узнавал о его психологических качествах. Если игроку уже 30 лет, то всегда на этот счет интересуешься. Но когда мы с ним встретились, поняли, что у нас получится», – приводит «Спорт День за Днем» слова Алексича.