Аленичев: «Не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу команде»

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в футбол.

«Это странно для меня, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Для того, чтобы вернуться и играть на таком уровне, нужна функциональная подготовка. Насколько я знаю, Роман сейчас ничего не делает. Играет где-то в любителях, но это все равно не то. Я не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.