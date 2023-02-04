Аленичев: «Не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу команде»

Сегодня, 13:59
Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в футбол.
«Это странно для меня, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Для того, чтобы вернуться и играть на таком уровне, нужна функциональная подготовка. Насколько я знаю, Роман сейчас ничего не делает. Играет где-то в любителях, но это все равно не то. Я не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу».
Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.
«Уфа» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования