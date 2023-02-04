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Сегодня, 13:59

Аленичев: «Не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу команде»

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в футбол.

«Это странно для меня, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Для того, чтобы вернуться и играть на таком уровне, нужна функциональная подготовка. Насколько я знаю, Роман сейчас ничего не делает. Играет где-то в любителях, но это все равно не то. Я не думаю, что сейчас Павлюченко может принести какую-то пользу».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.

Источник: КП-Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Дмитрий Аленичев
Роман Павлюченко
Футбол
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