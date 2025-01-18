Соловьев: «Не понимаю, как Ари может себя показать в «Торпедо»

Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев прокомментировал назначение на пост спортивного директора черно-белых Ари.

«Я не понимаю, как Ари может себя показать в «Торпедо». Привезти игроков за 15 миллионов? Неизвестно, команда выйдет или нет в Российскую Премьер-Лигу. Любой спортивный директор работает так: футболистов наберут, потом они не играют. «Зенит» 100 миллионов потратил, а толку никакого. Не могу сказать, верю я в успех Ари или нет. Он, конечно, будет привозить игроков по своим связям.

Каждый своих привозит. Пришёл тренер из Хорватии, привез своих, испанец — испанцев. А толку... Если хорошо отработает в «Торпедо», может, в «Спартак» потом пригласят. Черно-белые могут послужить трамплином в этом переходе? Ну да, если «Торпедо» попадет в РПЛ, потом в более серьезный клуб пойдет. Ему надо было летом приходить, а не зимой. Начал бы собирать игроков, а сейчас что?» — цитирует Legalbet Соловьева.