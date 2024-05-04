Афанасьев: «Игроки «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ»

Экс-полузащитник «Торпедо» Андрей Афанасьев прокомментировал результаты своей бывшей команды в этом сезоне Первой лиги.

«По многим причинам «Торпедо» в этом сезоне выступает неудачно. Конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» встретило столетие клуба на обновленном стадионе именно в РПЛ. Увы, пока что так не получается... Я даже думать не хочу, что «Торпедо» может покинуть Первую лигу по итогам сезона. Я люблю эту команду и считаю, что у них довольно неплохой тренерский штаб, который способен выполнять большие задачи.

В данной ситуации я полностью уверен, что команда Кононова не допустит вылета из Первой лиги. А что касается следующего сезона, то там нужно будет сразу же уверенно стартовать, чтобы закрепиться в лидерах. Что для этого нужно? Во-первых, как мне кажется, многие футболисты «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ. Никого не хочу обидеть и называть фамилии тоже не буду, но вот такая сложилась ситуация.

Если руководство «Торпедо» на самом деле хочет, чтобы «Торпедо» вышло в РПЛ, то нужно конкретно усиливаться. Если клуб сможет провести качественную трансферную кампанию грядущим летом, то шансы на путевку в РПЛ будут», — цитирует "РБ Спорт" Афанасьева.

«Торпедо» набрал 36 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ).