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Сегодня, 18:40

Афанасьев: «Поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом»

Афанасьев порассуждал о перспективах «Торпедо» в предстоящем сезоне
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев порассуждал о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Сможет ли «Торпедо» вернуться в РПЛ уже через год? Мое мнение не изменится на этот счет. Думаю, что команду в нынешней ситуации должен тренировать настоящий торпедовец. Об этом еще говорили ветераны автозаводцев — поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом. Главный тренер должен чтить традиции «Торпедо», а руководители — делать все для команды. Тогда будет результат, и только тогда можно будет поднять команду на прежний уровень», — приводит слова Афанасьефа «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем сезоне команда будет выступать в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-podnyat-torpedo-smozhet-lish-tot-kto-igral-za-klub-i-propitalsya-ego-duhom/
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ФК Торпедо (Москва)
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