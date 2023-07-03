Афанасьев: «Поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев порассуждал о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Сможет ли «Торпедо» вернуться в РПЛ уже через год? Мое мнение не изменится на этот счет. Думаю, что команду в нынешней ситуации должен тренировать настоящий торпедовец. Об этом еще говорили ветераны автозаводцев — поднять «Торпедо» сможет лишь тот, кто играл за клуб и пропитался его духом. Главный тренер должен чтить традиции «Торпедо», а руководители — делать все для команды. Тогда будет результат, и только тогда можно будет поднять команду на прежний уровень», — приводит слова Афанасьефа «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем сезоне команда будет выступать в первой лиге.