Андрей Канчельскис раскритиковал молодых российских тренеров

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что молодые тренеры не могут ничему научить футболистов.
«Чему может научить тренер, например, в 28 лет? Когда-то не прошёл в состав, а сейчас тренирует. Он ничему не научит! Или вот берут из «Барселоны» тренера, который нигде не играл. Зато испанец! И начинают рассказывать методики по книжкам. Ребята, по книжкам любой может тренировать. Надо поиграть во Второй лиге, Первой и Высшей, пройти все этапы. Тогда можно чему-то научить.
Если тренер не поиграл в Премьер-лиге, то ничему не может научить? Нет, научить-то может, но ему опыта не хватит. Но те, кто поиграл, могут научить большему», — цитирует Канчельскиса Legalbet.
Ранее испанский специалист Франк Артига стал главным тренером «Родины-2». Ранее Артига восемь лет работал в системе «Барселоны» и выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования