Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:37

Андрей Сосницкий назначен главным тренером «Кубани»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Белорусский специалист Андрей Сосницкий назначен новым главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. В его команду также войдут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

В качестве тренера Сосницкий работал в белорусских клубах «Славия» и «Динамо», в молдавском «Шефире», московском «Локомотиве» и киевском «Арсенале». Также белорусский специалист уже возглавлял «Кубань» — в 2013 и 2014 годах.

Краснодарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 19 очков за 20 матчей.

Источник: https://pfckuban.ru/news/andrey-sosnitskiy-novyy-glavnyy-trener-kubani-/
Первая лига
ФК Кубань
0
Читайте также
Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Крунич: «Многие не хотят сейчас связываться с Россией, но я бы хотел поработать в РПЛ»
Экс-защитник ЦСКА Корнаухов: «Агапов будет прогрессировать и станет настоящим усилением для армейцев»
Радченко считает, что Малком может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Стало известно, кто будет руководить «Рубином» на первом зимнем сборе
Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА
Академия «Краснодара» стала обладателем Кубка Игоря Колыванова-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стало известно, кто будет руководить «Рубином» на первом зимнем сборе