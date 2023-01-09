Андрей Сосницкий назначен главным тренером «Кубани»

Белорусский специалист Андрей Сосницкий назначен новым главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. В его команду также войдут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

В качестве тренера Сосницкий работал в белорусских клубах «Славия» и «Динамо», в молдавском «Шефире», московском «Локомотиве» и киевском «Арсенале». Также белорусский специалист уже возглавлял «Кубань» — в 2013 и 2014 годах.

Краснодарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 19 очков за 20 матчей.