Агент Кравцова: «Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти из Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем футболиста.

«У него действующий контракт с «Сочи». Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти. Готов ли Кирилл играть в первой лиге? Пока он в «Сочи» — да», — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.

Также он ответил на вопрос о приоритете у Кравцова по продолжению карьеры.

«У Кирилла приоритет — развиваться как футболист», — добавил агент.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетела в первую лигу.