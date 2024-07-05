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Сегодня, 19:28

Агент Кравцова: «Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти из Сочи»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем футболиста.

«У него действующий контракт с «Сочи». Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти. Готов ли Кирилл играть в первой лиге? Пока он в «Сочи» — да», — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.

Также он ответил на вопрос о приоритете у Кравцова по продолжению карьеры.

«У Кирилла приоритет — развиваться как футболист», — добавил агент.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетела в первую лигу.

Источник: Спорт День за Днем
Кирилл Кравцов
Футбол
ФК Сочи
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