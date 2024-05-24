Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ: «Даже не сомневались, что быстро вернемся в элитный дивизион»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» признался, что был уверен, что подмосковный клуб вернется в РПЛ в ближайшее время.

— По ходу чемпионата когда лично у вас появилась уверенность в том, что «Химки» вернутся в РПЛ?

— Когда подписывал контракт весной прошлого года. Тогда «Химки» вылетали из элитного дивизиона, шансов спасти их уже не было.

— То есть год назад знали, что за сезон решите задачу?

— Конечно. Понимал примерно, какой будет состав, каких игроков нужно оставлять — прежде всего голодных до результата. С той материально-технической базой клуба, с амбициями руководителей мы даже не сомневались, что быстро вернемся в элитный дивизион. При этом я ответственность нес не только за себя, но и за весь свой тренерский штаб. Посоветовался с помощниками, и вместе приняли этот вызов. Мы ведь до этого совершили один опрометчивый поступок, придя в «Торпедо». Второй раз уже рисковать не могли! В общем, были уверены на сто процентов, что справимся с задачей.

За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.