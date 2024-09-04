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Талалаев: «Завтра обсудим с руководством «Балтики» вопросы долгосрочного сотрудничества»

Руслан Минаев
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Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал свое возможное назначение в «Балтику».

«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Талалаев тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда провела 77 игр, одержала 33 победы, потерпела 32 поражения при 12 ничьих. В сезоне-2022/24 тренер возглавлял «Торпедо». Последним клубом, в котором он работал, были «Химки». Специалист ушел в отставку из подмосковного клуба после окончания сезона-2023/24.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
ФК Балтика
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