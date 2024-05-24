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Сегодня, 10:15

Талалаев: «Химки» точно не станут слабее после ухода Митрюшкина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Антон Митрюшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды голкипера Антона Митрюшкина. Летом вратарь на правах свободного агента присоединится к «Локомотиву».

— Не отговаривали Митрюшкина от перехода в «Локомотив»? Все-таки выиграть конкуренцию у Лантратова сейчас почти нереально.

— Он взрослый, серьезный, состоявшийся мужчина. Если человек принимает решение, его не надо отговаривать. Я ему предлагал контракт осенью, предлагал контракт зимой. После того, как его агент ушел от переговоров... Мы никому трех предложений не делаем. Максимум два. Ну и даем право на ошибку. Не хочешь — твой выбор. Насильно мил не будешь. Антон — хороший вратарь. Но результаты «Химок» от его перехода в «Локомотив» сильно не изменятся.

— Когда стало известно, что Митрюшкин летом присоединится к «Локо», некоторые специалисты даже полагали, что за «Химки» он больше не проведет ни одной минуты.

— Это глупо. У Антона есть контрактные обязательства перед клубом. Он сейчас является игроком «Химок». Я даже не исключаю его появления на поле в матче с «Черноморцем». Когда мы вылетели из РПЛ, Митрюшкин дал понять, что хотел бы выступать в элитном дивизионе. Я напомнил ему про контракт: если кто-то выплатит за него определенную сумму — пожалуйста, иди играй. Я никого насильно тут не удерживаю. Сейчас Антон станет свободным агентом. Он волен поступать так, как считает нужным. Хочет идти под Лантратова — о'кей.

 
Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

— Но вы не видите у него перспектив в «Локо»?

— Я просто знаю возможности Обухова, Лантратова и Митрюшкина. Повторюсь, Антон — хороший вратарь. Пусть попытается доказать свою состоятельность в «Локомотиве». Мы от его ухода точно слабее не станем. А насколько часто он будет играть в новой команде... Все зависит только от него.

— Но теперь вам нужен еще один вратарь. Проблема?

— Никаких проблем нет. Есть кандидатуры. С одним голкипером мы ведем переговоры с зимы. Есть и другие варианты. Люди, поигравшие в РПЛ, и лучшие голкиперы ФНЛ. Есть такой показатель — процент отраженных ударов. Вот по нему очень легко понять, что собой представляет тот или иной вратарь, который отработал целый сезон. Например, показатель Акинфеева — это всегда где-то 80 процентов. А есть голкиперы с 50 процентами отраженных ударов за чемпионат.

Андрей Талалаев
Антон Митрюшкин
Первая лига
ФК Химки
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