Талалаев: «Не вижу потолка у Руденко. Нет смысла сравнивать его с Угальде»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру лучшего бомбардира команды Александра Руденко.

— Какой потолок у Руденко, который порой на поле творил чудеса?

— С тем уровнем работы, который он демонстрировал осенью и весной, пока позволяло здоровье, мы потолка у него не видим. Просто, к сожалению, он провел с нами не всю предсезонку. Саша хотел остаться в РПЛ и в итоге потерял полтора-два месяца... В общем, свой потолок он может определить только сам. Как и Корян, который у нас реанимировал свою карьеру. Как и Магомедов, который, наверное, показывает только 60-70 процентов своего потенциала, при этом являясь лучшим распасовщиком ФНЛ. Я очень рад прогрессу Хосонова: он вернулся уже к тем цифрам, которые показывал в ЦСКА. Имею в виду движение, обостряющие передачи. Мне приятно не только добиваться результата, но и видеть рост игроков, в которых так называемые футбольные специалисты уже почти не верили. Все время повторяю, что ребята должны прежде всего доказывать все сами себе. Ну и иногда передавать приветы скептикам.

— Руденко в одном из интервью признал: ему обидно, что не удалось закрепиться в «Спартаке», пробиться в основу. Чувствуется, что он до сих пор испытывает досаду?

— Сформулирую так. Любой нестандартный футболист, особенно форвард, всегда подвержен субъективным факторам. Если Саша научится абстрагироваться от некоторых моментов, которые иногда возникают в жизни бомбардира, то добьется еще большего. Он по своей натуре лидер. Есть защитники, которые в любом матче выходят, стелются в подкатах, всегда выполняют на поле свой минимум, ниже которого не опускаются. А, например, более креативные футболисты иногда зависят от состояния души — посетила ли их муза или нет. Помимо самоотдачи, «физики» им всегда нужно какое-то творческое начало, чтобы принять нестандартное решение. Такая вот связь, понимаете?

И мне бы хотелось, чтобы в карьере Руденко было больше матчей, где он бы реализовывал свои лучшие качества. Повторюсь: сегодня потолка у него не вижу. Говорил ему, что он должен бороться за звание лучшего бомбардира лиги. В принципе по системе «гол плюс пас» Руденко находится в тройке лидеров (12 голов, 5 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Другое дело — Саша стал более командным игроком, а это мало кто отмечает. Сейчас он прибавил в плане голевых передач. Это уже прежде всего заслуга всего коллектива.

— По манере игры, стилистике можете сравнить его с Угальде?

— Угальде в пятерке лучших форвардов РПЛ по оборонительным действиям. Он много бегает без мяча. А Руденко просто хороший нападающий. На мой взгляд, никаких параллелей тут нет.