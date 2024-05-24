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Сегодня, 11:00

Талалаев — о Джикии в «Химках»: «Если я рассматривал вариант с Дзюбой, то готов к работе с Георгием»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть в составе своей команды защитника Георгия Джикию.

— Туфан Садыгов, к слову, на днях сказал, что ему было бы интересно увидеть Георгия Джикию в «Химках». А вам?

— Не хотел бы обсуждать конкретные фамилии сейчас. Но я готов работать с любым классным футболистом. Просто нужно понять уровень его полезности и уровень его токсичности. Если я был готов работать с Артемом Дзюбой, рассматривал такой вариант, то с Георгием тоже готов к сотрудничеству. Другое дело, нужно найти какие-то компромиссы. Надо понимать, насколько мы ему интересны и насколько он нам нужен. Вот и все.

— Дзюбу задела та ситуация, когда ему предложили сначала приехать и потренироваться с «Торпедо», а потом уже, возможно, подписать контракт.

— Артем — качественный футболист. А по поводу его человеческих качеств... Видите, в «Локомотиве» настал момент, когда вдруг все стало не так. Что ж, это происходит, как правило, с любым неординарным форвардом.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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