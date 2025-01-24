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Талалаев — о болельщике, прошедшем сбор с «Балтикой»: «Главным желанием было не навредить парню»

Алина Савинова
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об участии болельщика Николая Ануфриенко в тренировочном сборе команды.

«Понятно, что ему не хватает футбольных навыков, физики. Первые четыре дня ему было очень тяжело. Я особенно испугался, когда он чуть не упал в обморок после первой интервальной тренировки, когда он побелел и его вывели на улицу. Моим главным желанием было не навредить парню, поэтому перед сбором мы провели для него хорошее медицинское обследование, а нагрузки на тренировках, иногда, сокращались», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Ануфриенко получил возможность пройти полноценный тренировочный сбор вместе с основной командой «Балтики», выиграв конкурс от клуба «Выжить в Белеке». Отмечалось, что он работает электриком.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Балтика
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