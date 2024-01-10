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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:27

Андрей Тихонов назначен главным тренером «Енисея»

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера.

53-летний специалист ранее работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Астана». Также Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, завоевав тогда бронзовые медали первой лиги.

Ранее ходили слухи о возможном назначении Александра Мостового в «Енисей». В начале декабря 2023 года Эдуард Штейнбрехер покинул пост главного тренера команды. Также из клуба был уволен спортивный директор Анзор Саная.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.

Источник: https://t.me/EniseyFC/6994
Андрей Тихонов
Первая лига
ФК Енисей
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