Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: «Очень рад»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смягчение наказания за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре первой лиги.

Теперь отстранение касается лишь одного матча, который специалист уже пропустил, еще 4 — условно.

«Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», — сказал Тихонов «СЭ».

3 мая решением КДК Тихонов за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной получил наказание в виде 3 матчей реальной дисквалификации и 2 — условной с испытательным сроком на год, также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.