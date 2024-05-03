Тихонов — о решении КДК: «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.

После матча 28-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:3) специалист выразил недовольство тем, что Опейкину назначили на игру с участием его команды.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — сказал Тихонов «СЭ».

Тихонов получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком год.

После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.