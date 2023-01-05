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Сегодня, 16:43

Тихонов — о тренерской карьере: «Были предложения от российских команд, но я отказался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Астаны», «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что готов возглавить команду из первой или второй лиги.

«Что касается моей тренерской карьеры, то недавно были предложения от российских команд, но я отказался. Если бы поступило предложение от команды из первой или второй лиги, пошел бы? Конечно, можно было бы рассмотреть эти предложения. Почему бы и нет?» — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Последним местом работы 52-летнего специалиста была «Астана». С ней Тихонов занял второе место в чемпионате страны. Он возглавлял команду с октября 2020 года по ноябрь 2021.

Источник: РБ Спорт
Андрей Тихонов
ФК Астана
ФК Крылья Советов (Самара)
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