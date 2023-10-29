Ангольский хавбек махачкалинского «Динамо» Касинтура завершает оформление гражданства РФ

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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура завершает оформление гражданства России.
«Я решил получать гражданство, потому что здесь долго живу, хочется здесь свою жизнь построить. Будет намного легче и спокойнее, если у меня будет российское гражданство. Семья нормально восприняла, я же часто к ним приезжаю в Анголу, нет никаких проблем», — цитирует игрока ТАСС.
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По словам хавбека, ему осталось только дождаться документов.
26-летний Касинтура выступает в «Динамо» с 2023 года. Он перешел в махачкалинский клуб из «Уфы».
В этом сезоне первой лиги на его счету 2 гола, 5 результативных передач в 15 матчах.