Ангольский хавбек махачкалинского «Динамо» Касинтура завершает оформление гражданства РФ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура завершает оформление гражданства России.

«Я решил получать гражданство, потому что здесь долго живу, хочется здесь свою жизнь построить. Будет намного легче и спокойнее, если у меня будет российское гражданство. Семья нормально восприняла, я же часто к ним приезжаю в Анголу, нет никаких проблем», — цитирует игрока ТАСС.

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По словам хавбека, ему осталось только дождаться документов.

26-летний Касинтура выступает в «Динамо» с 2023 года. Он перешел в махачкалинский клуб из «Уфы».

В этом сезоне первой лиги на его счету 2 гола, 5 результативных передач в 15 матчах.