Анвер Конеев вошел в тренерский штаб «Торпедо»

25 октября, 21:11
В тренерский штаб «Торпедо» вошел Анвер Конеев, сообщает пресс-служба клуба.
Основной специализацией 49-летний специалиста будут стандартные положения.
Конеев работал главным тренером в «Звезде» и молодежной команде «Динамо» (Санкт-Петербург), а также в качестве ассистента в «Зените-2», «Акроне», «СКА-Хабаровске». С июня по август 2023 года он возглавлял астраханский «Волгарь».
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