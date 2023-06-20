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Сегодня, 18:55

«Арарат-Армения» интересовался защитником «Краснодара» Арутюняном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян, ныне возглавляющий «Арарат-Армения», рассказал, что клуб хотел приобрести защитника «Краснодара» Георгия Арутюняна.

«Наш футбольный клуб «Арарат-Армения» долго следил за Арутюняном из «Краснодара». Он был в поле нашего зрения, мы выходили на представителей футболиста. Очень хотели взять его в свою команду, потом что у него невероятный потенциал. Он не по своим годам играет в очень взрослый футбол. Но в итоге не получилось договориться, так как он стал играть в основном составе в «Краснодаре», на него стали рассчитывают. А так мы смотрим всех игроков армянского происхождения. Если мы найдем какой-то стоящий вариант, то он может начинать даже из дубля», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

18-летний Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провел три матча за основной состав и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/ararat-armeniya-interesovalsya-zashitnikom-krasnodara-arutyunyanom-260218/
Вардан Минасян
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