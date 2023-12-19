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Сегодня, 14:28

Архипов и Аветисян могут покинуть «Химки» зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» в зимнее трансферное окно могут расстаться с нападающим Артемом Архиповым и полузащитником Петросом Аветисяном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренерский штаб не рассчитывает на игроков. Отмечается, что после зимней паузы клуб примет решение по будущему футболистов.

27-летний Архипов выступает за «Химки» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

27-летний Аветисян играет за «Химки» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл за клуб 4 матча и забил 1 мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/arkhipov-i-avetisyan-mogut-pokinut-khimki-zimoi-316814/
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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