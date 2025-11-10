Видео
10 ноября, 13:09

Ари назвал сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари назвал «СЭ» сроки завершения строительства нового стадиона.

— Новая арена «Торпедо» очень напоминает стадион «Краснодара». Наш стадион будет очень уютным. Он не слишком большой, но я надеюсь однажды увидеть его заполненным до отказа!

— Когда его достроят?

— Я полагаю, что в марте или апреле... А тренировочные поля будут готовы уже в декабре!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

1

  • АндрейЕвгеньевич

    Зато дома вокруг этого же застройщика уже давно построены и проданы !! Где там владелец банка, который это творит ?? Живой ли ?? Именно он обещал, что он теперь "торпедовец"..

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
    Футбол
    Первая лига
    ФК Торпедо (Москва)
