Ари назвал «Торпедо» народной командой

11 ноября, 11:35
Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос о том, можно ли назвать команду народной.
— Можно ли назвать «Торпедо» народной командой? Учитывая историю и прошлые достижения?
— Да! Я считаю, что многие люди будут ассоциировать себя с клубом и цветами «Торпедо».
«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
Бананоид
...а можно назвать ари мартышкой? ууу
11.11.2025
Вик1977
С чего это?
11.11.2025
Kirill Boglovsky
И место у этой команды примерно такое же, как и у народа в этой же стране.
11.11.2025
Millwall82
с 3,5 землекопами на трибунах?) Народ после зомби-апокалипсиса такой?)
11.11.2025