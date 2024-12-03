Ари не намерен привлекать бывших игроков «Спартака» для помощи в «Торпедо»

Экс-нападающий сборной России Ари ответил на вопрос, будет ли он привлекать кого-то из бывших игроков «Спартака» для помощи на посту спортивного директора «Торпедо».

«Привлечение бывших игроков «Спартака» в качестве помощников? Нет! На данный момент тренер и президент пообщаются и решат, как будет», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.