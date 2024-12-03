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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

Ари не намерен привлекать бывших игроков «Спартака» для помощи в «Торпедо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Ари ответил на вопрос, будет ли он привлекать кого-то из бывших игроков «Спартака» для помощи на посту спортивного директора «Торпедо».

«Привлечение бывших игроков «Спартака» в качестве помощников? Нет! На данный момент тренер и президент пообщаются и решат, как будет», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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