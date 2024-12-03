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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:50

Ари о сроке контракта с «Торпедо»: «У меня достаточно времени, чтобы постараться помочь клубу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Ари ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта с «Торпедо». 3 декабря стало известно о назначении бывшего футболиста на пост спортивного директора москвичей.

«Срок контракта с «Торпедо»? У меня достаточно времени, чтобы постараться помочь клубу как можно лучше! Буду делать хорошую работу», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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