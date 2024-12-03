Ари о сроке контракта с «Торпедо»: «У меня достаточно времени, чтобы постараться помочь клубу»

Экс-нападающий сборной России Ари ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта с «Торпедо». 3 декабря стало известно о назначении бывшего футболиста на пост спортивного директора москвичей.

«Срок контракта с «Торпедо»? У меня достаточно времени, чтобы постараться помочь клубу как можно лучше! Буду делать хорошую работу», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.