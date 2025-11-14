Ари признался в желании подписать Мбаппе, Винисиуса и Ямаля в «Торпедо»

Спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого бы он хотел подписать в клуб.

— Если бы у вас была возможность подписать любого футболиста мира в «Торпедо», кто бы это был?

— Мбаппе на позицию нападающего, Винисиуса на позицию крайнего нападающего, а также Ямаля на другой край!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».