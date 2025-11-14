Ари признался в желании подписать Мбаппе, Винисиуса и Ямаля в «Торпедо»

14 ноября, 11:15
Спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого бы он хотел подписать в клуб.
— Если бы у вас была возможность подписать любого футболиста мира в «Торпедо», кто бы это был?
— Мбаппе на позицию нападающего, Винисиуса на позицию крайнего нападающего, а также Ямаля на другой край!
«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
Андрей Короткевич
Братан, Пеле и Марадону не получится. Они же оба "десятки", на эту позицию уже Мбапе взяли.
14.11.2025
Андрей Короткевич
Думаю ему придется выдержать серьезную битву за этих игроков с Пари-НН Сцуко, Хаттабыча на них нет...
14.11.2025
инок
Зачем Торпедо эти распиаренные бегунки. Ари, просыпайся скорей?
14.11.2025
морпех
Можно ещё Батистуту,Марадону,Пеле и Платини!))
14.11.2025
bandradio
Поплыл парень
14.11.2025
shur
Хорошие желания. Мечтать не вредно.
14.11.2025
YaD
Великолепная журналистская работа! Столько полезной информации в одной короткой заметке... моё почтение.
14.11.2025