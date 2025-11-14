Видео
14 ноября, 11:15

Ари признался в желании подписать Мбаппе, Винисиуса и Ямаля в «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого бы он хотел подписать в клуб.

— Если бы у вас была возможность подписать любого футболиста мира в «Торпедо», кто бы это был?

— Мбаппе на позицию нападающего, Винисиуса на позицию крайнего нападающего, а также Ямаля на другой край!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

7

  • Андрей Короткевич

    Братан, Пеле и Марадону не получится. Они же оба "десятки", на эту позицию уже Мбапе взяли.

    14.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Думаю ему придется выдержать серьезную битву за этих игроков с Пари-НН Сцуко, Хаттабыча на них нет...

    14.11.2025

  • инок

    Зачем Торпедо эти распиаренные бегунки. Ари, просыпайся скорей?

    14.11.2025

  • морпех

    Можно ещё Батистуту,Марадону,Пеле и Платини!))

    14.11.2025

  • bandradio

    Поплыл парень

    14.11.2025

  • shur

    Хорошие желания. Мечтать не вредно.

    14.11.2025

  • YaD

    Великолепная журналистская работа! Столько полезной информации в одной короткой заметке... моё почтение.

    14.11.2025

    Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
    Винисиус Жуниор
    Килиан Мбаппе
    Ламин Ямаль
    ФК Торпедо (Москва)
