Ари: «Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором»

Сегодня, 15:41
Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал информацию о своем назначении на пост спортивного директора «Торпедо».
«Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором!» — сказал Ари.
Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.
«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.