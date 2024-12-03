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Сегодня, 15:41

Ари: «Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал информацию о своем назначении на пост спортивного директора «Торпедо».

«Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором!» — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

Ари в &laquo;Краснодаре&raquo; в&nbsp;2019 году. Ари возвращается: русский бразилец станет спортивным директором «Торпедо»

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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