Ари: «Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором»

Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал информацию о своем назначении на пост спортивного директора «Торпедо».

«Я подписал контракт с «Торпедо»! Я буду спортивным директором!» — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.