Ари: «Жить буду в России, но игроков для «Торпедо» стану искать по всему миру»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос о своей будущей деятельности в клубе.

«Моя задача — наблюдать за игроками, делать правильный выбор. Я здесь, чтобы работать над всем, что нужно «Торпедо»! Буду жить в России, но искать игроков по всему миру. Работа в топ-клубе? Все это произойдет со временем! Как я уже сказал, мне просто хочется подумать о том, чтобы усердно работать в «Торпедо» для результата», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.