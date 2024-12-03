Ари считает, что имеет необходимые навыки хватит для работы спортивным директором

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что официально еще не завершил игровую карьеру.

«Официально моя игровая карьера еще не завершена. В Бразилии остается моя команда, которой я доверяю. Хватит ли у меня навыков для работы? За 3 года я провел отличную работу вне поля, это стало для меня колоссальным опытом», — сказал Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет два очка.