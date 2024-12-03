Ари считает, что имеет необходимые навыки хватит для работы спортивным директором

Сегодня, 16:30
Спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что официально еще не завершил игровую карьеру.
«Официально моя игровая карьера еще не завершена. В Бразилии остается моя команда, которой я доверяю. Хватит ли у меня навыков для работы? За 3 года я провел отличную работу вне поля, это стало для меня колоссальным опытом», — сказал Ари.
Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.
«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет два очка.