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Сегодня, 13:45

Ари: «Пригласить Неймара в «Торпедо»? Насколько знаю, он планирует вернуться в «Сантос»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном приглашении футболиста «Аль-Хиляля» Неймара в клуб.

«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», — сказал Ари «СЭ».

Ранее сотрудник автозавдоцев заявил, что клуб рассмотрит возможность подписания чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба по окончании его дисквалификации за допинг.

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Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Неймар Сантос
ФК Торпедо (Москва)
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