Ари сообщил о возвращении в «Торпедо» в качестве спортивного директора

22 октября, 14:29
Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил о возвращении в клуб на аналогичную должность.
— Я вернулся на работу, да! — сказал Ари в ответ на вопрос «СЭ».
15 октября «СЭ» сообщал о скором возвращении специалиста в клуб. С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора.
Также в августе «Торпедо» покинул главный тренер Олег Кононов, который вернулся в команду спустя два месяца, сменив Дмитрия Парфенова.
АндрейЕвгеньевич
Цирк.. Бесплвтный..
25.10.2025
fell62
потомок испанских канкистодоров , ему можно ....
24.10.2025
тихоновнавсегда
Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил о возвращении в клуб на аналогичную должность. Товарищ Микеле!Вы вообще тупые?
22.10.2025
Borg-se
Не на аналогичную должность, а на ту же.
22.10.2025