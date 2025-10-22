Ари сообщил о возвращении в «Торпедо» в качестве спортивного директора

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари сообщил о возвращении в клуб на аналогичную должность.

— Я вернулся на работу, да! — сказал Ари в ответ на вопрос «СЭ».

15 октября «СЭ» сообщал о скором возвращении специалиста в клуб. С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора.

Также в августе «Торпедо» покинул главный тренер Олег Кононов, который вернулся в команду спустя два месяца, сменив Дмитрия Парфенова.