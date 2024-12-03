Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Мелбет-Первая Лига. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:15

Ари стал новым спортивным директором «Торпедо»

Камила Абдурахманова
Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Ари.
Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Ари.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной России Ари подтвердил назначение на пост спортивного директора московского «Торпедо».

«Подтверждаю: я — новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — заявил Ари «РБ Спорт».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Источник: «РБ Спорт»
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Читайте также
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя