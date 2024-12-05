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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:55

Ари заявил, что решение о подписании Погба должен принимать президент «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба.

— Вы действительно считаете возможным приглашение Погба?

— Почему нет?

— Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание?

— Как я уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все всегда будет решать президент!

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

2
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Поль Погба
ФК Торпедо (Москва)
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