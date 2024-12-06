Ари заявил, что «Торпедо» планирует бороться за чемпионство в РПЛ

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о целях команды на ближайшие сезоны.

«Станет ли «Торпедо» чемпионом России в ближайшие годы? «Торпедо» будет за это бороться. Впереди еще долгий путь, это наша цель», — приводит слова Ари Metaratings.

Московский клуб объявил о назначении экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» спортивным директором 3 декабря.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет два очка.