Ари заявил, что «Торпедо» планирует бороться за чемпионство в РПЛ

Сегодня, 15:31
Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о целях команды на ближайшие сезоны.
«Станет ли «Торпедо» чемпионом России в ближайшие годы? «Торпедо» будет за это бороться. Впереди еще долгий путь, это наша цель», — приводит слова Ари Metaratings.
Московский клуб объявил о назначении экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» спортивным директором 3 декабря.
«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет два очка.