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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:20

Ари заявил, что жена будет помогать ему в работе спортивным директором «Торпедо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Торпедо» Ари в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о помощи со стороны жены в работе с командой.

«Жена помогала управлять клубом в Бразилии? Моя жена — невероятный человек. За такое короткое время узнала много нового о футболе! Она будет со мной в России», — сказал функционер «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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