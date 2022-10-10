«Арсенал» — «Алания»: судья не удалил двух игроков и не назначил пенальти

На 17-й минуте матча 13-го тура первой лиги «Арсенал» — «Алания» (0:2) арбитр Артем Любимов не применил дисциплинарные санкции к нападающему туляков Евгению Луценко, который ударил локтем в лицо Хетага Кочиева. Судья мог удалить форварда, но не показал ему даже желтой карточки. Между тем на 63-й минуте рефери за куда менее серьезный фол вынес предупреждение игроку «Алании» Николаю Гиоргобиани, который в единоборстве пихнул соперника рукой. Любимов проявил явную непоследовательность.

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции

На 38-й минуте в штрафной площади владикавказской команды ее защитник Сослан Качмазов в единоборстве с Камраном Алиевым отмахнулся правой рукой и попал сопернику в лицо. Никакого наказания от судьи не последовало.

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции, Фото «СЭ»

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции, Фото «СЭ»

«Арсенал» — «Алания». Скриншот трансляции

Хотя за такой же фол в матче 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин тоже попал рукой в лицо сопернику, который находился сзади. Действие игрока гостей было случайным и не несло никакой агрессии — как и у Качмазова. Но оно расценено, как нарушение правил.

А в Туле Любимов поступил иначе. Возможно, одна из причин в том, что в первой лиге не используются видеоарбитры, и помочь судье было некому. Но в любом случае получается, что он ошибся.

На 74-й минуте рефери тоже ошибочно не вынес предупреждение Максиму Петрову, который ударил сзади шипами Гиа Григалаву. Для игрока «Алании» это предупреждение стало бы вторым в матче — он был бы удален.