Судейство
Сегодня, 21:40
На 17-й минуте матча 13-го тура первой лиги «Арсенал» — «Алания» (0:2) арбитр Артем Любимов не применил дисциплинарные санкции к нападающему туляков Евгению Луценко, который ударил локтем в лицо Хетага Кочиева. Судья мог удалить форварда, но не показал ему даже желтой карточки. Между тем на 63-й минуте рефери за куда менее серьезный фол вынес предупреждение игроку «Алании» Николаю Гиоргобиани, который в единоборстве пихнул соперника рукой. Любимов проявил явную непоследовательность.
На 38-й минуте в штрафной площади владикавказской команды ее защитник Сослан Качмазов в единоборстве с Камраном Алиевым отмахнулся правой рукой и попал сопернику в лицо. Никакого наказания от судьи не последовало.
Хотя за такой же фол в матче 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин тоже попал рукой в лицо сопернику, который находился сзади. Действие игрока гостей было случайным и не несло никакой агрессии — как и у Качмазова. Но оно расценено, как нарушение правил.
А в Туле Любимов поступил иначе. Возможно, одна из причин в том, что в первой лиге не используются видеоарбитры, и помочь судье было некому. Но в любом случае получается, что он ошибся.
На 74-й минуте рефери тоже ошибочно не вынес предупреждение Максиму Петрову, который ударил сзади шипами Гиа Григалаву. Для игрока «Алании» это предупреждение стало бы вторым в матче — он был бы удален.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования