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Судейство

Сегодня, 21:40

«Арсенал» — «Алания»: судья не удалил двух игроков и не назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Арсенал» — «Алания».
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

На 17-й минуте матча 13-го тура первой лиги «Арсенал» — «Алания» (0:2) арбитр Артем Любимов не применил дисциплинарные санкции к нападающему туляков Евгению Луценко, который ударил локтем в лицо Хетага Кочиева. Судья мог удалить форварда, но не показал ему даже желтой карточки. Между тем на 63-й минуте рефери за куда менее серьезный фол вынес предупреждение игроку «Алании» Николаю Гиоргобиани, который в единоборстве пихнул соперника рукой. Любимов проявил явную непоследовательность.

«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции

На 38-й минуте в штрафной площади владикавказской команды ее защитник Сослан Качмазов в единоборстве с Камраном Алиевым отмахнулся правой рукой и попал сопернику в лицо. Никакого наказания от судьи не последовало.

«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции, "СЭ"
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции, Фото «СЭ»
«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции, "СЭ"
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции, Фото «СЭ»
«Арсенал» — «Алания». Фото Скриншот трансляции
«Арсенал» — «Алания».
Скриншот трансляции

Хотя за такой же фол в матче 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин тоже попал рукой в лицо сопернику, который находился сзади. Действие игрока гостей было случайным и не несло никакой агрессии — как и у Качмазова. Но оно расценено, как нарушение правил.

Валерий Карпин. Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен?

А в Туле Любимов поступил иначе. Возможно, одна из причин в том, что в первой лиге не используются видеоарбитры, и помочь судье было некому. Но в любом случае получается, что он ошибся.

На 74-й минуте рефери тоже ошибочно не вынес предупреждение Максиму Петрову, который ударил сзади шипами Гиа Григалаву. Для игрока «Алании» это предупреждение стало бы вторым в матче — он был бы удален.

Россия. ФНЛ. 13-й тур
10 окт, 19:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:2
Алания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Евгений Луценко
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Артем Любимов (судья)
1
0
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«Алания» обыграла тульский «Арсенал» и возглавила первую лигу