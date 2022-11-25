«Балтика» с крупным счетом обыграла тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Балтику» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В составе команды из Калининграда отличились Максим Кузьмин, Гедеон Гузина и Тамерлан Мусаев, оформившие дубли.

«Балтика», набрав 41 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Тулы занимает 6-е место (32 очка).