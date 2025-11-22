Видео
Сегодня, 14:15

«Арсенал» — «Черноморец»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Арсенал» и «Черноморец» сыграют в первой лиге 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Арсенал» и «Черноморец» сыграют в матче 20-го тура PARI Первой лиги в субботу, 22 ноября. Матч в Туле на стадионе «Арсенал» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Арсенал» — «Черноморец»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция игры «Арсенал» — «Черноморец» пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Черноморец» в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
22 ноября, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Черноморец

«Арсенал» занимал перед этим игровым днем восьмое место с 26 очками, предыдущим соперником туляков была «Уфа» (2:1). «Черноморец» набрал 20 очков и шел 14-м в таблице, в предыдущем туре новороссийцы выиграли у «Волги» (2:1).

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Черноморец (Новороссийск)
