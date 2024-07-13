Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Мелбет Первой лиги в субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Арсенал» — «Черноморец» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры первой лиги будет доступна в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».

Тульский «Арсенал» по итогам прошлого сезона не сумел выйти в РПЛ, уступив сопернику один мяч. «Черноморец» по итогам сезона занял 15 строчку.

Команды уже встречались четыре раза в своей истории и побед у них поровну — по две.

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