Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:00

«Арсенал» — «Черноморец»: смотреть трансляцию первого матча сезона ФНЛ

Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Первой лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Арсенал».
Фото ФК «Арсенал»
Telegram Дзен

Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Мелбет Первой лиги в субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Арсенал» — «Черноморец» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры первой лиги будет доступна в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».

Тульский «Арсенал» по итогам прошлого сезона не сумел выйти в РПЛ, уступив сопернику один мяч. «Черноморец» по итогам сезона занял 15 строчку.

Команды уже встречались четыре раза в своей истории и побед у них поровну — по две.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
0
Читайте также
Медведев после Уимблдона назвал цель на Олимпиаду в Париже
День рыбака отметят в России 14 июля
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Агент Дркушича о будущем игрока: «Нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни»