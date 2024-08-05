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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:45

«Арсенал» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

Матч первой лиги «Арсенал» — «Енисей» покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Игры ФНЛ также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 9 очков в 3 турах. В активе «Енисея» 3 балла и 13-е место.

Полностью расписание и результаты первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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